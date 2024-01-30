Эксперт: Армия Лукашенко будет уничтожена в Украине 8 30.01.2024, 15:11

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Тогда никто не сможет спасти диктатора от народного гнева.

Может ли Лукашенко отправить белорусскую армию на войну в Украину? Такой вопрос сайт kp.ua задал украинскому эксперту по международной политике Тарасу Загородному:

– Главная задача Лукашенко – не война в Украине, а сохранение своей власти. Это он «сказки» рассказывает Путину, чтобы получить от него очередную подачку.

Путин, конечно, опять его склонял к участию в войне. Но участие в войне в нашей стране – это политическая и физическая смерть Лукашенко. Известно, что он проводил внутренний опрос в белоруской армии. И получил категорическое «нет». Белорусы не понимают, зачем и для чего они должны воевать в Украине.

Второе. Белорусская армия – это не российская армия с ее контрактом, где смерть – часть договора. Белорусы этого просто не понимают. Один полк Кастуся Калиновского, который воюет на самых горячих точках в Украине, профессионально выше, чем вся белорусская армия вместе взятая. Кроме этого, армия и спецслужбы – это гаранты диктатуры Лукашенко. И если они будут уничтожены в Украине (а это факт!), то не будет кому его защищать внутри страны от народного гнева. И он это прекрасно понимает.