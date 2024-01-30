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Британская разведка объяснила, почему российская авиация сбрасывает бомбы на свои города

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  • 30.01.2024, 15:16
  • 4,222
Британская разведка объяснила, почему российская авиация сбрасывает бомбы на свои города

Имеет место комбинация факторов.

За последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей же территории. Это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским деревням в Белгородской области. Первый боеприпас упал на ферму в Постникове, а второй - на городской улице в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 метров.

По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.

«Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке», - отмечают в Минобороны Британии.

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