BILD: Российские оккупанты проползи два километра по канализационной трубе под Адвеевкой 11 30.01.2024, 15:28

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И атаковали ВСУ.

Военные армии РФ проползли два километра по канализационной трубе и атаковали украинские позиции на юге Авдеевки с тыла, сообщают российские источники

Военный обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает, что около 20 января российские провоенные телеграм-каналы написали об успешной операции российских войск. По сообщениям, разведка несколько недель с минимальными перерывами на сон и прием пищи готовила атаку позиций ВСУ с тыла — с помощью старой трубы.

Вскоре появились сообщения о том, что российские военные оказались в тылу ВСУ — на территории бывшего курортного комплекса «Царская охота» на юге Авдеевки и атаковали украинские передовые позиции, захватив их одну за другой и заставив отступить десятки украинских солдат.

Ряд украинских телеграм-каналов подтверждают версию об использовании трубы для подготовки атаки, пишет Репке. Российские пропагандистские источники опубликовали фото и видео, на которых российские военные чистят тоннель и движутся по нему.