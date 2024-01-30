«Лучше буду ходить пешком» 1 30.01.2024, 15:37

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Белорусы отреагировали на новшества по автомобильным перевозкам пассажиров.

Недавно стало известно о новом госреестре, оператором и владельцем которого будет Транспортная инспекция. Согласно указу, в такси появятся камеры, а данные по перевозкам обязаны будут передавать силовикам.

Сайт citydog.io узнал, что про это думают беларусы.

Что случилось?

В Беларуси подписали указ, связанный с автомобильными перевозками пассажиров. Одно из нововведений – создание очередного госреестра, оператором и владельцем которого будет Транспортная инспекция.

В этот реестр включат информацию о перевозчиках и транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, такси), а также данные о водителях, диспетчерах для нерегулярных перевозок и диспетчерах такси.

На начальном этапе, с 1 августа по 31 октября 2024 года, попасть в реестр можно будет без уплаты государственной пошлины.

В отношении иностранных диспетчеров, таких как «Яндекс Такси», предусматривается необходимость регистрации юридического лица в Беларуси, которое выступит в роли диспетчера или перевозчика.

Для диспетчеров и перевозчиков будут установлены следующие обязательства:

использовать для работы программы, информационные ресурсы (в том числе приложения для получения заказов от клиентов), которые располагаются только на беларуских серверах, использование иных информационных систем запрещается;

отдавать заказы только тем водителям и машинам, которые включены в реестр. Остальные будут приравниваться к незаконным перевозкам;

сохранять историю всех заказов, в том числе полученных онлайн, и вести их учет. Хранить информацию о них нужно будет пять лет;

передавать силовикам, а также другим госорганам доступ к информации о заказах и информации в личном кабинете перевозчика. Доступ должен быть бесплатным, круглосуточным, дистанционным и с возможностью выгрузки данных.

Анна (27): «Лучше буду ходить пешком»

– Рада, что мы с мужем недавно купили машину и теперь можем не пользоваться общественным транспортом. Честно, я лучше пешком буду ходить, чем постоянно бояться за то, что мою приватную информацию передадут силовикам.

Конечно, в камерах и регистрации перевозчиков есть и плюсы. Так, на мой взгляд, можно следить за поведением пассажиров. Надеюсь, что после нововведения неадекватных людей станет меньше.

С другой стороны, мне абсолютно не нравится тенденция к тотальному контролю. Получается, что у силовиков будет возможность следить за социальными сетями всех, кто ездит в транспорте. Думаю, камеры вполне смогут фокусироваться на экране мобильных, а значит спокойно уже нельзя будет листать свою ленту.

Пугает еще и то, что государство залазит буквально во все сферы жизни своих граждан. Власти как будто получают полный доступ к твоему лицу. Что будет дальше? Они придут ко мне домой? После таких новостей я начинаю тревожиться и возвращаться к мыслям о переезде.

Максим (32): «Сразу мыслями возвращает в 2020 год»

– Для меня это очень непонятная и странная новость, от которой мне становится тоскливо. Почему-то после прочтения сразу вспоминается 2020 год. Помню, как возвращался с одного из маршей домой на маршрутке. Слушал тогда что-то боевое в наушниках и улыбался. Кажется, еще ленточка на руке какая-то висела. Водитель, а я сидел рядом с ним, периодически поглядывал на меня с легкой усмешкой.

Было хорошо. Ничего подобного не могу представить в Минске уже давно.

На самом деле, меня не сильно уже смущает слежка и контроль. Это база, к которой я привык. Просто забавно иногда вспоминать прошлое и понимать, насколько все ужесточилось в последние пару лет.

От общественного транспорта и такси точно отказываться не буду. Если меня захотят по какой-то причине задержать, силовики это сделают и так. Поэтому не вижу смысла еще самого себя каким-либо образом ограничивать дополнительно.

Настя (23): «Думаю, что меня это мало касается»

– У меня новость не вызывает ни агрессии, ни каких-то других негативных эмоций. Думаю, что меня это мало касается: я не являюсь ни перевозчиком, ни диспетчером. У меня есть водительские права, но они уже год как просто лежат на полке без дела. Поэтому я на этот закон смотрю немного со стороны.

Всегда, когда я слышу, что в Беларуси вводят какие-то ограничения или чьи-то права ущемляются, сразу становлюсь злой. Чувствую острую несправедливость: хочется пойти бороться за свои права, но проблема в том, что не знаю как.

Когда эмоции прошли, появилась мысль, что такие нововведения – вполне логичный шаг властей. Думаю, чем ближе к выборам, тем больше будет усиливаться контроль во всех сферах. Неудивительно, что они добрались сейчас до общественного транспорта.

Как пассажиру мне некомфортно, что мои данные потенциально могут быть переданы КГБ непонятно для каких целей. Однако, честно, я уже привыкла к тому, что в Беларуси постоянно нахожусь начеку, где бы я не находилась. Камеры в автобусах стоят уже давно и силовики на улицах тоже не новинка.

Надежда (45): «Я рада: считаю, что ездить в автобусах станет безопаснее»

– Считаю, что такой реестр – отличное решение для борьбы с хулиганами в общественном транспорте и защиты водителей в спорных ситуациях. Я косвенно связана по работе с пассажирскими перевозками, поэтому не понаслышке знаю про конфликты между работниками транспорта и их клиентами.

Часто люди пользуются отсутствием контроля внутри салона и могут неоднозначные события вывернуть в свою сторону. С реестром и фиксированием всех заказов, на мой взгляд, можно будет обезопасить обе стороны.

О том, что личные данные могут быть переданы силовикам в любой момент, я не особо задумываюсь. Мне кажется, что все действия граждан уже достаточно легко можно вычислить в Интернете. Но никто же из-за этого не прекращает пользоваться социальными сетями и браузером.

Советовала бы особо мнительным, просто меньше фокусироваться на страхах. Так жить намного проще.