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Фильм об Андрее Санникове сегодня покажут в Нюрнберге

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  • 30.01.2024, 15:45
Фильм об Андрее Санникове сегодня покажут в Нюрнберге

А уже завтра — в Мюнхене.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, выходит в прокат в Германии.

Сегодня фильм покажут в Нюрнберге, а завтра — в Мюнхене.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также опубликовал график показа фильма в кинотеатрах городов Германии:

30 января — Нюрнберг, кинотеатр Casablanca

31 января — Мюнхен, кинотеатр Monopol

1 февраля — Берлин, кинотеатр Kino Krokodil

Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.

25 ноября польская премьера фильма «This Kind Of Hope» прошла в Варшаве.

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