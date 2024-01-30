Фильм об Андрее Санникове сегодня покажут в Нюрнберге

Фильм об Андрее Санникове сегодня покажут в Нюрнберге1
- 30.01.2024, 15:45
А уже завтра — в Мюнхене.
Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, выходит в прокат в Германии.
Сегодня фильм покажут в Нюрнберге, а завтра — в Мюнхене.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также опубликовал график показа фильма в кинотеатрах городов Германии:
30 января — Нюрнберг, кинотеатр Casablanca
31 января — Мюнхен, кинотеатр Monopol
1 февраля — Берлин, кинотеатр Kino Krokodil
Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.
25 ноября польская премьера фильма «This Kind Of Hope» прошла в Варшаве.