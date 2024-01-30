Беларусь заняла первое место по инфляции на территории бывшего СССР 6 30.01.2024, 16:00

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И среди всех стран-соседей.

По уровню инфляции за последние 15 лет (2009−2023 годы) Беларусь заняла первое место среди стран-соседей и на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных национальных статистических служб.

За этот период потребительские цены в Беларуси выросли в 8,41 раза против 5,16 раза в Украине, 2,85 раза в России, 1,68 раза в Литве и Польше, 1,53 раза в Латвии.

В Узбекистане цены за 15 лет увеличились в 3,77 раза, в Казахстане — в 3,31, Молдове — в 2,82, Кыргызстане и Таджикистане — в 2,58, Азербайджане — в 2,22, Грузии — в 1,91, Армении — в 1,74, Эстонии — в 1,70.

По Туркменистану в открытом доступе есть данные только за период с января 2009-го по сентябрь 2018 года (рост цен в 1,72 раза). С учетом оценок инфляции, который давал Азиатский банк развития на 2019−2023 годы, рост цен в Туркменистане отстал от роста цен в Беларуси.

Рекорды годовой инфляции за последние 15 лет (декабрь к декабрю): Беларусь — 108,68% (2011), Украина — 43,3% (2015), Молдова — 30,24% (2022), Литва — 21,7% (2022), Латвия — 20,8% (2022), Казахстан — 20,3% (2022), Кыргызстан — 19,2% (2010), Эстония — 17,6% (2022), Польша — 16,6% (2022), Азербайджан — 15,7% (2016), Узбекистан — 15,2% (2019), Грузия — 13,9% (2021), Россия — 12,9% (2015), Таджикистан — 9,8% (2010), Армения — 9,4% (2010).