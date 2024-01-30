Консульство РФ: Трех участников «Би-2» вышлют в Россию 6 30.01.2024, 16:00

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Дата еще не согласована.

Трех музыкантов группы «Би-2» вышлют в Россию. Об этом говорится в комментарии консульского отдела посольства РФ в Таиланде агентству ТАСС.

«Как нам сообщили в центре временного содержания, билетов ни у кого нет. Дата депортации еще не согласована, потому что завтра будет совещание [иммиграционной] полиции. И на нем решат вопрос депортации и назначат уже какую-то дату, после чего можно будет купить билеты за свой счет, если будет такая возможность. У них [в учреждении] загруженный график, они не могут всех доставить в аэропорт, поэтому депортируют группами. По опыту, если на текущей неделе мы согласовываем вопрос депортации, то обычно на следующую неделю назначают дату. Бывает и раньше, смотря какая загруженность», – приводит агентство информацию, полученную в консульстве.

По словам представителя консульства, трое участников группы будут депортированы в Россию. Еще у двух музыкантов есть российские и израильские паспорта.

«После попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции они не могут быть депортированы без своего согласия. Если гражданин отказывается возвращаться, то он может там сидеть 5 или 10 лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть. Поскольку у некоторых из них на руках два паспорта, то, согласно местному законодательству, они могут согласиться поехать как в Россию, так и в Израиль. У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет», – добавили в консульстве.

В Facebook российского посольства также размещен комментарий по ситуации с группой. В нем говорится, что до полудня 30 января в посольство не поступало обращений ни от членов группы, ни от властей Таиланда.

«После получения соответствующего официального уведомления о нахождении в центре задержания иностранцев четырех граждан России из состава группы его в рамках мер по оказанию консульской помощи посетили сотрудники консульского отдела посольства. Однако от встречи с ними артисты отказались», – говорится в комментарии.

Вчера в израильских СМИ появилась информация о том, что четырех из семи участников группы депортируют в Израиль. Однако сегодня представители группы проинформировали, что решение о депортации отменили после визита представителя российского посольства. При этом солисты группы Лева и Шура (Егор Бортник и Александр Уман) не имеют российского гражданства.

Группа «Би-2» выступила с концертами в Таиланде 22 и 24 января. 25 января стало известно об их задержании из-за нарушения миграционного законодательства. 26 января суд города Пхукет приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере около 85 долларов каждого «из-за отсутствия разрешений на работу в Таиланде». После этого их должны депортировать.

В мае прошлого года российский Минюст добавил одного из лидеров группы «Би-2»Егора Бортника в реестр иноагентов.