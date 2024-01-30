В Каменецком районе сошел с рельсов тепловоз

В Каменецком районе сошел с рельсов тепловоз1
- 30.01.2024, 16:20
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Фотофакт.
В МЧС 29 января в 22.31 поступило сообщение о том, что произошел с рельсов сошел тепловоз у Оберовщины Каменецкого района, сообщает местное издание «Навіны Камянеччыны».
Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что в ходе маневрирования на подъездном пути к ОАО «Каменецкий райагросервис» произошел сход с рельсов тепловоза (одного из двух в спарке локомотива), но без дальнейшего опрокидывания. Тепловоз следовал без вагонов.
Инцидент на движение железнодорожных составов влияния не оказал, задержки не произошло.
В результате инцидента повреждены 50 метров железнодорожного пути, тепловоз не поврежден, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.