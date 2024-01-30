Аркадий Мошес: Беларусь не станет «утешительным призом» для России 30.01.2024, 16:48

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Аркадий Мошес

Угроза для нашей страны исходит не от парадных встреч Лукашенко и Путина.

Лукашенко и Путин провели рекордное время вместе — более трех суток. О чем они могли говорить? Об этом сайт Charter97.org спросил директора исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадия Мошеса:

— Они не обязательно все эти трое суток должны были разговаривать. Думаю, тут важнее было показать, Лукашенко в большей степени, Путину — в меньшей, что союз двух государств и двух правителей развивается, близкое партнерство переходит на очередной уровень и так далее.

Для Путина это был достаточно важный момент в избирательной кампании. У него ведь не так много внешнеполитических контактов. Думаю, он будет сейчас из всех возможных международных встреч и на постсоветском пространстве, и в Азии выжимать по максимуму для картинки на тему «как Россия проводит чрезвычайно активную внешнюю политику».

— Насколько опасны для суверенитета Беларуси все эти интеграционные карты, документы, которые подписывают на подобных встречах?

— Подписываемые документы не опасны для суверенитета Беларуси. Эта дискуссия уже шла, и довольно остро, несколько лет назад. Сначала там был 31 интеграционный документ, потом список сократился до 28. Тогда тоже многие говорили, что теперь Путин точно решит формально прибрать Беларусь к рукам, аннексировать ее, захватить.

Сейчас дискуссия выглядит слабее, чем в прошлый раз. Аналитики понимают, что, подписывая подобные документы, стороны просто ходят по бюрократическому кругу, круговой колее, как на детской железной дороге. Об исполнении очень легко отчитываться, а потом можно подписывать новые соглашения, и так до бесконечности.

В прошлый раз была одна такая программа, которая заслужила весьма ироничное к себе отношение — программа развития отношений в области туризма. Как будто бы вне рамок «Союзного государства» турбизнес не может сотрудничать. Сегодня мы пока недостаточно знаем о том, что было подписано, но я уверен, что и сейчас есть похожий документ. Постоянно все «сближается», но никак ни на согласованную внешнюю политику, ни на финансовую, ни на экономическую Беларусь и Россия выйти не могут. Не просматривается путь к реальному слиянию систем и переходу к жизни по единым правилам.

Но есть формальная сторона вопроса, почему я всегда и считал, что бюрократические документы не несут никакой угрозы, а есть фактическая. Она заключается в том, что Беларусь сегодня на 100% вовлечена в российскую внешнюю политику не в качестве игрока, который может влиять на выработку этой политики, а в качестве подмастерья, который будет делать все, что в тот или иной момент времени нужно будет России.

Нужно ей будет использовать территорию Беларуси для нападения на Украину — Москва будет это делать. Нужно ей будет вводить войска в Беларусь в отсутствие соответствующих нормативных документов — будет вводить и держать столько, сколько будет нужно. И выводить будет без согласования. Нужно ей будет послать в Беларусь «вагнеровцев» — пошлет, не нужно будет — выведет. Нужно будет, чтобы Лукашенко встретился с представителями вроде бы не признанных Минском государств или аннексированных Россией регионов Украины — встретится.

Говорить о Беларуси как о полностью суверенном государстве давно уже в этом контексте не приходится. Но угроза исходит не от парадных встреч и подписания бюрократических документов, а от практики, которая длилась годами и сводилась к тому, что Лукашенко потихонечку, по частям, без энтузиазма, затягивая это по возможности, но суверенитет Беларуси сдавал России. И продолжает делать это сейчас.

— Есть ли опасность того, что Путин может рассматривать Беларусь как утешительный приз в случае неудачи в Украине?

— С моей точки зрения, нет, потому что это очень маленький утешительный приз. Он не идет ни в какое сравнение с контролем над всей Украиной, он даже не идет в сравнение с установлением фактического контроля над теми четырьмя областями, которые формально Российская Федерация теперь считает своими регионами, но которые она фактически не заняла.

Это очень сложно было бы продать российскому общественному мнению даже вне украинского контекста. Еще до начала войны в Украине и до эпидемии ковида было достаточное количество опросов, сделанных в России, которые показывали, что россияне не очень стремятся к формальному объединению с Беларусью. Речь шла о том, что близкие дружественные отношения — все это понятно и прекрасно, но брать «на свой кошт» убыточную Беларусь российское общество не очень хотело.

Поэтому утешительный приз из Беларуси не получится. Другое дело, если (это еще не снято с повестки дня) Россия победит в Украине и посадит в Киеве марионеточное правительство. Вот тогда Беларусь, как бы это кому-то не было обидно, пойдет довеском.

Потому что тогда был бы какой-то смысл апеллировать к картинке, которая в головах людей существует и называется «воссоединение трех братских народов в единое государство». А без установления контроля над Украиной, думаю, Кремль вполне удовлетворится фактическим контролем над Беларусью, когда он может использовать территорию этой страны в любых целях, которые сочтет нужными.

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