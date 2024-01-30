Белорусским студентам вручают повестки перед защитой дипломов 16 30.01.2024, 17:00

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У многих такая ситуация вызывает панику.

Белорусским студентам вручают повестки перед защитой дипломов. Повестки стали массово вручать повестки перед защитой дипломов в ВУЗах и ССУЗах, пишет «Беларусь головного мозга».

Аналогичная ситуация и в школах, где парням, достигшим 18-летнего возраста, вместе с дипломом вручают приглашение в военкомат. Это уже не новая практика для белорусского режима, о таких историях сообщают с начала войны в Украине.

«У многих такая ситуация вызывает панику, так как часть школьников будет лишена возможности сдать вступительные экзамены, а студенты не смогут планировать свое дальнейшее будущее. Кроме того, все кто получит повестки, будет лишен возможности без разрешения военкомата выехать за границу», — говорится в сообщения.

Таким образом режим пытается удержать в стране молодых людей. Помимо ситуации с повестками, увеличивают и сроки обязательной отработки для студентов.