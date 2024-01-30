В России резко сократилось число долларовых миллионеров 3 30.01.2024, 17:27

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На 24%.

Россия потеряла каждого четвертого (24%) долларового миллионера за последние десять лет. С 2013-го по 2023 год их число сократилось до 68,4 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на доклад BRICS Report, который подготовили компании Henley & Partners и New World Wealth.

В 2023 году среди стран БРИКС (с января в объединение входят также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия) Россия заняла пятое место по числу обладателей активов на сумму не менее $1 млн. Впереди оказались Бразилия (82,4 тыс. долларовых миллионеров), ОАЭ (116,5 тыс.), Индия (326 тыс.) и Китай (862,4 тыс.).

При этом за десятилетие количество миллионеров также сократилось в Бразилии (на 28%), ЮАР (на 20%), Египте (на 22%) и Иране (на 38%). В то же время в Китае оно выросло на 92%, в Индии — на 85%, а в ОАЭ — на 77%.

Москва вошла в топ-10 городов БРИКС с наибольшим количеством миллионеров и заняла восьмое место с показателем 30,3 тыс. человек. Однако численность миллионеров в Москве также сократилась на 24% с 2013 года. «Столица Российской Федерации — единственный город из топ-10, в котором количество миллионеров снизилось», — отмечают исследователи.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что до 2033 года число миллионеров в России может увеличиться на 25%. Наряду с Ираном это самый низкий прогнозируемый рост в БРИКС (так, например, в Саудовской Аравии и Индии ожидается рост более чем в два раза).

Доклад фиксирует оценки численности миллионеров по состоянию на декабрь 2023 года. При этом учитываются только люди, которые проживают на территории соответствующих стран БРИКС. Ликвидные активы включают в себя акции торгуемых на бирже компаний, наличные деньги и свободные от долгов активы в сфере недвижимости. Оценки основаны на собственной базе данных New World Wealth.

Также, согласно оценке Henley & Partners и New World Wealth, в России проживают 43 миллиардера. Среди стран БРИКС больше граждан с ликвидными активами стоимостью не менее $1 млрд только в Индии (120) и Китае (305).

Россия характеризуется очень высокой концентрацией доходов и богатства в руках небольшого числа лиц. По оценкам различных исследователей, верхнему 1% населения принадлежит около 20% совокупного дохода и более половины богатства страны.