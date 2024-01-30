Глава Минздрава приказал уменьшить время пребывания пациентов в поликлиниках 8 30.01.2024, 17:41

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Ходжаева напугали очереди в поликлиниках Минска.

Министр здравоохранения Александр Ходжаев приказал уменьшить продолжительность пребывания пациента в поликлинике. Такое поручение он дал в ходе мониторинга очередей в нескольких поликлиниках Минска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Мониторинг очередей проводился в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Специалисты Минздрава проанализировали, как сейчас, в период роста заболеваемости, ведется профилактика перекрестного заражения пациентов поликлиники.

«Руководителям амбулаторного звена при разработке логистики потоков важно сделать акцент на разделении пациентов для исключения перекрестного инфицирования — по времени, расстоянию», — говорится в сообщении ведомства.

Министр отметил, что время ожидания врача лучше использовать для проведения лабораторных исследований.

Напомним, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ стали расти очереди в поликлиниках. В частности, в Гомеле детские поликлиники стали работать и по воскресеньям.