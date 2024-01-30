Видеофакт: в Слуцке водителя буса останавливали со стрельбой 1 30.01.2024, 17:45

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В итоге он съехал в кювет.

Вчера поздним вечером в Слуцке можно было наблюдать погоню, которую обычно увидишь только в боевиках.

«Жительница города позвонила в милицию и сообщила, что по улице Ленина едет автомобиль, водитель которого, возможно, нетрезв, — рассказали в ГАИ Минской области. — Приехав на место, сотрудники обнаружили микроавтобус, водитель которого останавливаться не пожелал. Погоня происходила не только в городе, но и за его пределами».

«Мужчина повышал и понижал скорость, вилял по проезжей части, — добавили сотрудники ГАИ. — В итоге для остановки машины пришлось применить табельное оружие». В конце концов бус съехал в кювет.

«За рулем оказался парень в состоянии сильного алкогольного опьянения, — рассказали представители Госавтоинспекции. — Машина, на которой он решил покататься, принадлежит его работодателю. Задержанный взял авто без спроса».

В отношении водителя микроавтобуса составили семь административных протоколов.