«Их победили маркетплейсы и продавцы из Средней Азии» 4 30.01.2024, 17:57

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В Беларуси пустуют рынки.

В воскресенье, 28 января, в телеграмм-канале «Типичный Борисов» появилось видео с закрытыми роллетами на рынке «Стадион» в Борисове. Покупателей на нем тоже не было. Еx-press.by разбирался, так ли это на самом деле.

Некоторые подписчики предположили, что снимки сделаны в нерабочее время, а вообще, по их словам, и покупатели, и продавцы на рынке еще есть:

« Сегодня был там. Всё работает. Может, нужно не в понедельник снимать видосы? Или в 16.00 пришли».

«Чего это пустуют, товара нет или покупателей?».

«Эх, ушла эра рынков, да и не потягаться им с маркетплейсами».

«Их победили маркетплейсы и продавцы из Средней Азии. Потому что как оказалось, все то же самое продается вдвое дешевле».

Еще в 2016 году СМИ писали о том, как борисовский рынок «Стадион» перестал быть толкучкой. Тогда в будние дни было немноголюдно. Часть торговых точек была закрыта, на дверях отдельных павильонов висели предложения об аренде, часть роллетов была вывезена на дачи.

Торговать в таких условиях стало невыгодно. Некоторые ИП-шники пытались протестовать, хотя протестами их так называемые забастовки назвать было трудно. Другие сразу осознали бесплодность какой-либо борьбы и принялись резать роллеты. Далеко не все предприниматели могли это сделать, потому что у многих роллетов были общие стенки с соседями.

Зимой предпринимателям надо платить не только за аренду места на стадионе, но и еще оплачивать подросшие счета за электроэнергию, поскольку надо как-то поддерживать приемлемую температуру в павильонах.

По словам оставшихся торговать предпринимателей, с которыми удалось побеседовать, многие из них выходили торговать лишь по выходным дням.

Изменения коснулись в 2021 году и рынка в Старом городе. Торговая площадь в Старом городе переживает реконструкцию. На рынке расширили площадь, чтобы построить ряды для фермеров. Эти торговые места планировали сделать под навесами, а в будущем и с крышей, чтобы людям было комфортно торговать. Также планировали навести порядок и красоту, сделав в итоге комфортные торговые места.

— Рынок будет, рынок будет развиваться, будем переходить на цивилизованную торговлю, чтобы было правильное торговое соседство, — поделились планами на будущее в администрации. — Чтобы группы товаров были разделены зонарно, чтобы мясо продавали рядом с мясом, а овощи — с овощами. К сожалению, в наших реалиях не все так быстро делается, однако мы будем стараться воплотить свои задумки в ближайшее время.

Всем предпринимателям, работающим на рынке, было предложено продлить договоры аренды.