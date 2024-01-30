Почему Путин не участвует в предвыборных дебатах: политтехнолог назвал главную причину 4 30.01.2024, 18:18

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Дело не только в боязни неудобных вопросов.

В России в марте должны пройти так называемые президентские выборы. Центризбирком 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом, однако участвовать в предвыборных дебатах он, по словам кремлевского спикера Дмитрия Пескова, не собирается.

В то же время одной из причин отказа Путина от дебатов может быть его страх, что придется отвечать на неудобные вопросы. В частности, о чуть ли не ежедневных атаках украинских дронов по российским НПЗ.

Однако, по мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, которое он высказал «24 Каналу», глава Кремля не только не хочет обсуждать неприятные для него темы, но и вообще не имеет опыта ведения политических дебатов.

Существует только в режиме «моноспектакля»

Путин, вероятно, вообще никогда не участвовал в дебатах, по мнению Шейтельмана, поэтому во время них он проиграл бы любому оппоненту. Также он не может выступать на одном уровне со всеми другими кандидатами.

- Путин – «божество», он не может с «простыми смертными» участвовать в политических дебатах, – предположил политтехнолог.

К тому же ему не важны все эти темы, ведь другие кандидаты будут говорить то же самое.

«Путин может существовать только в режиме «моноспектакля», когда никто не вмешивается в его «великие» речи", – отметил Михаил Шейтельман.

Отметим, что так называемые выборы президента в России пройдут в марте, а «победитель» в них определится по результатам голосования, которое состоится 15 – 17 марта. В то же время ЦИК России 29 января зарегистрировал Путина кандидатом – это будет его пятое баллотирование на пост президента. Также по традиции Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, как и во время предыдущих президентских выборов.