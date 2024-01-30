Мастер маникюра в Минске обманула трех учениц 1 30.01.2024, 18:22

Предоплата есть, а курсов нет.

Три жительницы Минска стали жертвами мошенницы, которая подрабатывала в школе маникюра, куда они пришли на курсы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанки рассказали, что записались на курсы в одной из школ маникюра. Преподавательница, которая вела пробное занятие, потребовала, чтобы ученицы внесли предоплату за обучение, и дала им номер счета. Девушки перевели на него деньги и продолжали ходить на занятия. Однако спустя время в школе маникюра их попросили оплатить обучение. Оказалось, что предоплату они перевели на неизвестный счет.

Сначала потерпевшие сами пытались разыскать женщину, которая вела у них пробные занятия, но она не выходила на связь. Тогда они обратились в милицию.

Оперативники задержали 37-летнюю жительницу столицы. Она не была официально трудоустроена в школе маникюра, но периодически проводила там занятия. На нее завели уголовные дела за мошенничество. Общая сумма ущерба составила около 1200 рублей.