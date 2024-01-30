В среду в Беларуси ожидается до +6 градусов 30.01.2024, 19:14

Будет облачно с прояснениями.

Дождь и гололедица ожидаются 31 января в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по северной половине пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 5 — плюс 1 градус, а днем — плюс 1-6 градусов.