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В среду в Беларуси ожидается до +6 градусов

  • 30.01.2024, 19:14
В среду в Беларуси ожидается до +6 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Дождь и гололедица ожидаются 31 января в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по северной половине пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 5 — плюс 1 градус, а днем — плюс 1-6 градусов.

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