Глава ЦРУ назвал провалом войну России против Украины 2 30.01.2024, 19:15

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Уильям Бернс

И заявил о превращении Москвы в вассала Китая.

Возвышение Китая и реваншизм России представляют собой серьезные геополитические вызовы в мире, где США больше не обладают неоспоримым превосходством. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs пишет глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Высказываясь относительно текущей геополитической ситуации, он назвал действия России в отношении Украины провальными и предупредил, что действия Москвы превращают ее в экономического вассала Китая.

Стремление Путина контролировать Украину проистекает из его убеждения, что без этого контроля Россия не может быть великой державой, а он — великим российским лидером, полагает Бернс. Однако вторжение в Украину обернулось для России провалом: «Эта трагическая и жестокая навязчивая идея уже принесла России позор и обнажила ее слабости — от одномерной экономики, раздутой военной мощи до коррумпированной политической системы».

Бернс заключил, что ключ к успеху лежит в сохранении западной поддержки Украине, что позволит стране защитить свой суверенитет и восстановиться, а также столкнуть Россию с непреодолимыми «издержками путинской глупости». «По меньшей мере 315 000 российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенных танковых запасов России были уничтожены, а программа военной модернизации, которой Путин хвастался на протяжении десятилетий, была сведена на нет», — отметил Бернс.

Глава ЦРУ подчеркнул, что Пекин представляет более серьезную угрозу, чем Москва: «Российская экономика терпит долгосрочные неудачи, и страна решает свою судьбу в качестве экономического вассала Китая. Раздутые амбиции Путина обернулись и другой стороной: они побудили НАТО стать больше и сильнее». По его словам, никто не следит за поддержкой Украины со стороны США так пристально, как китайские лидеры.

«Проблема заключается не в самом подъеме Китая, а в угрожающих действиях, которые все чаще сопровождают его», — считает Бернс. Вместо того чтобы использовать свою власть для укрепления и возрождения международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си Цзиньпин стремится ее переписать, полагает он.