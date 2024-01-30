Несколько крупных заводов ввели новшества 1 30.01.2024, 19:26

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Они отразятся на зарплатах.

Несколько крупных заводов ввели новшества, которые скажутся на размере зарплат работников. К примеру, на БЕЛАЗ объявили, что в феврале повысят тарифную ставку.

Работникам БЕЛАЗ в феврале обещают на 10% поднять тарифную ставку первого разряда. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия. Также работникам обещают прибавку к январской зарплате по итогам работы БЕЛАЗ в 2023 году. «Согласно решению балансовой комиссии, выплата вознаграждения по итогам работы общества в 2023 году будет произведена с повышающим коэффициентом 1,1 в один этап в сроки выплаты заработной платы за январь 2024 года», — сообщает предприятие.

На Минском тракторном заводе скорректировали условия выплаты вознаграждения за выслугу лет. К примеру, при стаже работы от 6 месяцев до года полагается доплата в 10% от тарифной ставки, должностного оклада или сдельной зарплаты с учетом доплат, а от года до 5 лет — 20%. Максимальные 35% полагаются тем, кто трудится на заводе больше 20 лет.

«Основные изменения коснулись работников с небольшим стажем. Если раньше вознаграждение за выслугу лет мы выплачивали тем, кто проработал не менее одного года, то теперь — не менее шести месяцев. Больший процент будут получать сотрудники, отработавшие от одного года до пяти лет, — сообщил помощник гендиректора МТЗ по труду и зарплате Сергей Толстоногов. — Рассчитываем, что это приведет к закреплению кадров, и в особенности — молодых специалистов».

На «Гродно Азот» в начале этого года подписали новый коллективный договор. Как сообщается, этим документом расширили дополнительные гарантии «для молодежи, работников предприятия, которые возглавляют или являются членами руководящих органов заводских общественных формирований, активными членами общественных объединений первичных организаций предприятия». Среди вариантов поощрения — денежные выплаты, а также продление на максимальный срок трудового контракта и продвижение в резерве кадров на руководящие должности.