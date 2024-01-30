Два кандидата снялись с выборов в пользу Путина за один день 6 30.01.2024, 19:46

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В выборах президента РФ могут принять участие еще пятеро.

Сразу два участника президентской гонки решили выйти из кампании и поддержать действующего главу государства Владимира Путина.

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру, сообщили в Центризбиркоме. Он объявил о своем решении после того, как подал в комиссию собранные для регистрации 100 тыс. подписей.

По словам Бабурина, это был «самый непростой» выбор в его жизни, но он не может поступить иначе «в обстановке ожесточенной войны Запада против России». Бабурин пояснил, что «дробить власть» в таких условиях нельзя. «Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером», — заявил он.

Бабурин не стал объяснять, зачем тогда он тратил средства на сбор подписей. Его соперник, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин ранее усомнился, что другие кандидаты от непарламентских партий реально пытались заручиться поддержкой избирателей. «Это видно по финансовым данным ЦИК. Если кандидат Надеждин на кампанию — штабы, аппарат, волонтеры, подписи — потратил 57 млн 832 рублей, то прочие — Сергей Малинкович, Сергей Бабурин и Андрей Богданов — всего-то сотни тысяч рублей. Как это возможно при реальном сборе, я не понимаю», — сказал Надеждин.

Второй кандидаткой, которая снялась с выборов в пользу Путина, стала Ирина Свиридова, выдвинутая «Демократической партией». Там сообщили, что она не смогла собрать необходимые 100 тыс. подписей и таким образом выходит из кампании. Партия решила поддержать Путина, ее лидер Александр Зорин заявил, что они уже передали в штаб президента «наказы избирателей».

На данный момент ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: это баллотирующийся на пятый срок Путин, член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от «Новых людей» Владислав Даванков.

В выборах президента могут принять участие еще пятеро. Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдал в ЦИК подписные листы и ожидает регистрации, Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Андрей Богданов от «Российской партии свободы и справедливости» планируют сделать это 31 января. Блогер Рада Русских призналась, что не знает, сколько именно подписей было за нее собрано. Ей и экологу Андрею Баташеву как самовыдвиженцам нужно заручиться поддержкой 300 тысяч россиян, чтобы попасть в бюллетень.