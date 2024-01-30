За год задолженность белорусских предприятий перед банками выросла на 16% 30.01.2024, 20:26

Тройка лидеров по кредитной задолженности не изменилась.

Национальный банк сообщил, что задолженность белорусских субъектов хозяйствования по банковским кредитам за 2023 год достигла почти 52,4 млрд рублей. Это примерно на 7 млрд превышает статистику годовой давности, пишет Office Life.

Тройка лидеров по кредитной задолженности не изменилась:

обрабатывающая промышленность — около 27,5 млрд рублей (рост за год примерно на 5 млрд), торговля — 10,6 млрд (плюс около 1 млрд) и сельское хозяйство — 3,6 млрд (плюс 0,5 млрд). Это значит, что на промышленность приходится более половины кредитной задолженности в стране.

По срокам, несмотря на данные о росте портфеля долгосрочных кредитов в банках, на них приходится примерно 25,1 млрд рублей общей суммы задолженности. То есть около 48%. Основной объем — это по-прежнему краткосрочные кредиты (27,3 млрд рублей).

Ранее Нацбанк спрогнозировал, что в 2024 году прирост требований банков к экономике (включая кредиты предприятиям и населению) составит не менее 10%.