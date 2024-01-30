Буданов: Крымскому мосту надо заканчивать свое существование 3 30.01.2024, 20:36

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«Бавовна» в Крыму уже не останавливается больше года.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов «хочет верить», что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина. Об этом начальник ГУР рассказал в интервью в эфире телемарафона.

«Бавовна» [во временно оккупированном Крыму] уже не останавливается больше года. То, что ее будет больше, – тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство... Ну я надеюсь на это [что Крымский мост будет гореть]. Гореть ему нечего, ему нужно заканчивать свое существование», – заявил он.

Начальник ГУР отметил, что «хочет верить» в то, что в этом году Крымский мост может перестать существовать.

Журналистка спросила, не будет ли уничтожение Крымского моста поводом для применения Россией тактического ядерного оружия.

«Ну это мы с вами снова возвращаемся в 2022 год. Что значит, готов ли он [Путин смириться с потерей Крымского моста]? Да кого интересует, к чему он готов или не готов? Есть объективная реальность», – ответил Буданов.

По словам начальника ГУР, если бы у российского диктатора спросили, готов ли он был 24 февраля 2022 года к тому, что придется воевать несколько лет, то тот ответил бы: «Да ну, вы что». Однако, отметил Буданов, существует объективная реальность – и неприятные вещи случаются для обеих сторон войны.

«Поэтому нечего здесь драматизировать эту ситуацию. То, что это [уничтожение Крымского моста] будет болезненно [для Путина], – ну, вероятно. Сказать, что это трагедия и, простите, его там припадок прихватит, – это неправда», – подытожил глава военной разведки.