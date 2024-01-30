Беларусь вышла в мировые «лидеры» по коррупции 9 30.01.2024, 20:42

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Режим занимает одно место с Эфиопией и Гамбией.

Беларусь в международном рейтинге восприятия коррупции опустилась на 98-е место. Об этом говорится в отчете, подготовленном организацией Transparency International за 2023 год. В 2022 году Беларусь находилась на 91-м месте.

Как следует из отчета, Индекс восприятия коррупции (CPI) в Беларуси составил 37 пунктов из 100 возможных. Среди соседей лучший показатель имеет Литва, она заняла 34-е место, ее индекс – 61 пункт. Латвия с индексом 60 находится на 36-м месте, Польша с индексом 54 – на 47-м месте, Россия – на 141-м (индекс 26).

Лидерами рейтинга традиционно являются Дания, Финляндия и Новая Зеландия. Последние места в рейтинге заняли Сирия, Венесуэла и Сомали.

В организации Transparency International отмечают, что более двух третей стран набрали менее 50 из 100 возможных пунктов, и это убедительно свидетельствует о наличии у них серьезных проблем с коррупцией.

Индекс CPI измеряет не коррупцию как таковую, не количество и размеры взятки, которую дают и берут в стране, а именно ее восприятие. Индекс восприятия коррупции высчитывается на основании опросов международных экспертов, а также крупных финансовых и правозащитных организаций. Если говорить о динамике индекса для Беларуси, то период его улучшения совпал с периодом улучшения отношений с Западом.