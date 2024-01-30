Российские командиры начали продавать за откаты фиктивные справки о ранении 30.01.2024, 21:08

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Формальное лечение в госпитале также стало объектом взяток.

Количество уголовных дел о коррупции в армии практически не изменилось с начала войны в Украине. Однако, как выяснило издание «Верстка», изменились «услуги», за которые военнослужащие дают взятки.

Командиры готовы за деньги предоставить военнослужащим различные льготы, такие как выходные, отпуск, зачет по физической подготовке, воинское звание и даже водительское удостоверение категории С. С началом войны востребованными стали справки о ранении, включение в список на получение государственных наград за участие в конфликте с Украиной, а также возможность избежать боевых заданий.

Издание нашло восемь приговоров по статье о мошенничестве с выплатами в гарнизонных судах. Все эти дела касались солдат, предоставивших поддельные справки о фиктивных ранениях. Командиры утверждали, что не имели представления об этом.

Несмотря на официальный запрет на использование мобильных телефонов российскими военными, это правило регулярно нарушается. Стандартная «плата» за разовое обнаружение телефона составляет 2000 рублей. Эта сумма фигурирует в многих приговорах, связанных с военной коррупцией.

Сумма, которую можно заплатить за один или несколько дней увольнения, не выросла в период войны и оценивается в 1000–2500 рублей. Однако теперь солдаты не могут длительно отсутствовать на службе даже за взятки командирам.

«Верстка» также выявила редкие случаи взяток, связанных с алкоголем на службе, за которые возбуждены три уголовных дела в 2022–2023 годах. Кроме того, после объявления мобилизации военнослужащие стали за деньги приобретать награды, как утверждает боец одного из специальных подразделений, но «Вёрстка» нашла только одно уголовное дело о коррупции при выдаче государственной награды во время войны.

Формальное лечение в госпитале также стало объектом взяток, и солдаты, проходящие срочную службу, часто используют этот способ для избежания службы. Эти взятки, согласно «Верстке», повлекли за собой уголовные дела.

В 2021 году гарнизонные суды рассмотрели около 600 дел о взяточничестве в армии, в 2022 году их число выросло до 671, а в 2023 году снова снизилось до чуть более 500 случаев.