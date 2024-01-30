Байден принял решение об ответе на атаку в Иордании, где погибли американские военные 5 30.01.2024, 21:27

5,016

Джо Байден

Подробности.

Президент США Джо Байден заявил, что уже решил, как ответить на атаку беспилотника по базе Соединенных Штатов в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщило издание The Times of Israel во вторник, 30 января.

Как отметили в издании, Байден, отвечая на вопросы журналистов, не предоставил подробностей о том, как планирует ответить на атаку. Перед тем, как покинуть Белый дом для предвыборной поездки во Флориду, он сказал журналистам, что Штатам «не нужна более широкая война на Ближнем Востоке».

Также президент США сказал, что считает Иран виновным в атаке из-за того, что страна поставляет оружие «тем, кто это сделал».

28 января стало известно, что в Иордании, недалеко от сирийской границы, в результате атаки беспилотника погибли трое военнослужащих США, еще десятки — получили ранения.

Байден обвинил в атаке радикальные группировки боевиков из Сирии и Ирака, которые поддерживаются Ираном.

После этого Иран отрицал свою причастность к нападению.

29 января в Белом доме заявили, что Байден рассматривает варианты ответа на атаку против американской базы в Иордании. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Байден «взвешивает» варианты «надлежащего» ответа, и добавил, что США будут отвечать так и когда это будет им удобно.

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник писало, что этот удар заставит США ответить сильнее, чем они делали до сих пор. Издание добавило, что атака ставит Байдена перед необходимостью принять решение, которое станет одним из важнейших за время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и удержать Иран от действий в регионе. Но это может поставить США в прямую конфронтацию с руководством Тегерана.