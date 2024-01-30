Politico: Украина завтра может получить от США новые реактивные снаряды GLSDB 1 30.01.2024, 21:49

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Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности.

Украина может получить от Соединенных Штатов Америки высокоточные реактивные снаряды (бомбы) малого диаметра наземного базирования GLSDB производства компании Boeing, анонсированные для Сил обороны еще в прошлом году.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что такое вооружение даже не существует в инвентаре американской армии.

Как рассказали журналистам официальный представитель США и другие лица, знакомые с переговорами, Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности для Украины, которая, как ожидается, «прибудет на поле боя уже в среду».

Украина должна получить первую партию таких снарядов, адаптированных для нанесения ударов на дальность около 160 км.