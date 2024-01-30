Три члена НАТО упростили передвижение войск к восточному флангу Альянса 30.01.2024, 22:06

Германия, Нидерланды и Польша подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократической волокиты.

Германия, Нидерланды и Польша подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократической волокиты, препятствующей быстрому передвижению войск и вооружений к восточному флангу НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Вследствие вторжения России в Украину в 2022 году и НАТО, и Европейский союз начали ускорять подготовку на случай возникновения военного конфликта с РФ.

При таком сценарии ожидается, что США и другие союзники по НАТО направят крупные военные подкрепления через порты Северного моря через Германию и Польшу на восточный фронт.

Сейчас НАТО проводит крупнейшие военные учения со времен окончания холодной войны - «Стойкий защитник-2024», в которых принимают участие около 90 000 военнослужащих.

Выступая на мероприятии в Европейском оборонном агентстве ЕС в Брюсселе, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что крайне важно создать условия, позволяющие быстро развернуть военные силы до того, как возникнет любой возможный конфликт.

«География такая, какая она есть. Это означает, что вы должны иметь возможность быстро перемещаться из Нидерландов через Германию в Польшу», - сказала она перед тем, как три страны подписали письмо о намерениях по более тесному сотрудничеству.

НАТО предупредило своих членов, что слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией.

«У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны», - заявил агентству Reuters в конце прошлого года начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк.

Силам НАТО по-прежнему необходимо соблюдать множество различных правил, начиная от предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев.