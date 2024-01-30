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В Европе зафиксирована рекордная температура

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  • 30.01.2024, 22:38
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В Европе зафиксирована рекордная температура

Побит рекорд 1977 года.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила новый температурный рекорд для континентальной Европы - +48,8 °C. Об этом сообщает ВМО.

Международная команда ученых-метеорологов проверила температуру, зафиксированную автоматизированной метеостанцией в Сиракузах на итальянском острове Сицилия.

Отмечается, что предыдущий рекорд для континентальной Европы - +48,0 °C - был установлен 10 июля 1977 года в Греции.

В то же время исследователи считают, что температура продолжит расти и в будущем могут возникнуть более экстремальные ситуации.

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