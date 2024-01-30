США возобновили санкции против Венесуэлы 30.01.2024, 22:43

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Поводом стали притеснения венесуэльской оппозиции.

США возобновили санкции против Венесуэлы, в частности, в нефтегазовом и золотодобывающем секторах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США во вторник, 30 января.

Это произошло из-за притеснения режимом Николаса Мадуро оппозиции и ограничения участия оппозиционных кандидатов в президентских выборах.

В Госдепе отметили, что из-за отсутствия прогресса со стороны режима Мадуро по поводу участия всех кандидатов в президенты в выборах этого года, в том числе от оппозиционной Унитарной платформы, США не будут продлевать после 18 апреля временную приостановку санкций против Каракаса, облегчавшую работу нефтегазового сектора Венесуэлы.

Кроме того, США аннулируют лицензию, разрешавшую операции с участием Minerven - венесуэльской государственной золотодобывающей компании. Всем бизнес-агентам США, сотрудничавшим с этой компанией, дается две недели, чтобы прекратить любые транзакции с Minerven.