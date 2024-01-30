Из Рады БНР ушел член президиума Алесь Чайчиц 2 30.01.2024, 22:59

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Алесь Чайчиц

Рада БНР – старейшее в мире действующее правительство в изгнании.

Алесь Чайчиц сообщил 30 января, что покидает президиум Рады Беларусской Народной Республики – старейшего в мире действующего правительства в изгнании. Он рассказал о решении на Facebook и в комментарии «Белсату».

Как сказал Алесь Чайчиц, он ушел из Рады БНР после достаточно долгого конфликта – пусть и «глупого», но не решенного. Из-за конфликта председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла «заморозила» его членство в Раде до следующей сессии, запланированной на 2026 год, но Чайчиц решил не ждать и просто уйти.

Рада БНР отказалась комментировать решение и заявление Чайчица.