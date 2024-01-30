У самолетов российских авиакомпаний с начала года 20 раз возникали проблемы с двигателями 30.01.2024, 23:03

Полеты становятся все более опасными.

У четвертого самолета авиакомпании S7 за последние четыре дня сломался двигатель во время выполнения рейса. Новый инцидент с самолетом Boeing 737-800 произошел в Улан-Удэ утром во вторник. Он прервал рейс в Москву из-за помпажа двигателя, рассказал представитель Росавиации. Воздушное судно отстранено от полетов — проводится оценка его технического состояния. На борту было 176 человек, пишет The Moscow Times.

Еще один инцидент у компании S7 произошел 29 января. У самолета Airbus A-320 (Омск-Москва) произошла поломка правого двигателя. На борту находилось более 170 человек.

27 января еще два самолета S7 не смогли взлететь из-за неисправности двигателей. 160 человек должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву, однако Boeing 737-800 так и не оторвался от земли из-за помпажа двух двигателей. Также не состоялся рейс S7 из Москвы в Анталью. Boeing 737-800 прервал взлет из-за помпажа двигателя.

Двигатели стали одной из главных причин инцидентов в России. Проблемы с ними уже вызвали первую катастрофу самолета российской компании: после отказа двух двигателей рухнул частный лайнер Falcon, погибли два пассажира.

Также инциденты с системами двигателей были у «России» (4, 8, 13, 18 и 26 января), «Уральских авиалиний» (8 и 15 января), «Победы» (9 января, реверс двигателя), «Красавиа» (10 января, помпаж двигателя), Nordwind (11 января, неисправность двигателя) «Аэрофлота» (19 и 28 января), «Авроры» (проблемы с показаниями двигателя, 21 января), «Азимута» (незапуск двигателя, 22 января), Smartavia (течь топлива двигателя, 25 января).