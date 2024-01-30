В Партизанском районе Минска в некоторых жилых домах и в Доме инвалидов отключили отопление и горячую воду 30.01.2024, 23:08

Произошла авария.

В одном из районов Минска из-за срочного ремонта отключили от отопления и горячего водоснабжения 18 жилых домов, Дом инвалидов и несколько административных зданий, сообщает «Минскэнерго».

В сообщении указано, что отключение произошло «в связи с проведением ремонтных работ по устранению повреждения на участке квартальной сети».

Горячее водоснабжение и отопление отключено:

18 жилых домов:

Геологическая: 99,101,103,105,107, 111,119,119a, 121,123,125,127,133;

Карвата: 8а, 8б, 10а, 10б, 10 В.

Образовательное учреждение: детский сад Nº 569 (Геологическая 129).

Административные здания: Геологическая: 115,115/10,115/5,115/7,115/9,117,117а, 117б.

Дом инвалидов по адресу ул. Ваупшасова 33 и 35.

Работы по устранению нарушений намерены завершить к пяти часам утра 31 января.

В «Минскэнерго» принесли извинения за временные неудобства.