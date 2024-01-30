Зеленский: Украинцы осваивают новые образцы оружия 30.01.2024, 23:54

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о производстве дронов и боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении о результатах работы по производству дронов и боеприпасов.

«Мы наращиваем производство. Очень важно – добавляем новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия», - отметил он.

Президент Украины добавил, что отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально свободы украинцев. В условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы. Производство дальнобойных дронов – это одна из ключевых задач для ОПК.

Зеленский добавил, что на сегодняшний день 32 государства присоединились к декларации «Группы семи» относительно гарантий безопасности. В ближайшее время ожидается подписание нескольких соглашений о безопасности.