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Зеленский: Украинцы осваивают новые образцы оружия

  • 30.01.2024, 23:54
Зеленский: Украинцы осваивают новые образцы оружия
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о производстве дронов и боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении о результатах работы по производству дронов и боеприпасов.

«Мы наращиваем производство. Очень важно – добавляем новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия», - отметил он.

Президент Украины добавил, что отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально свободы украинцев. В условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы. Производство дальнобойных дронов – это одна из ключевых задач для ОПК.

Зеленский добавил, что на сегодняшний день 32 государства присоединились к декларации «Группы семи» относительно гарантий безопасности. В ближайшее время ожидается подписание нескольких соглашений о безопасности.

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