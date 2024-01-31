В Китае заинтересовались произведениями Владимира Короткевича 31.01.2024, 1:16

Владимир Короткевич

«Дикая охота короля Стаха» уже переведена на китайский язык.

В Китае заинтересовались произведениями классика белорусской литературы Владимира Короткевича (1930 — 1984). Как пишет «Звязда», в Беларусь приехала китайская литератор и переводчица детской литературы Ли Цзянхуа. Она преподает русский язык в Океанологическом университете в Циндао и проходит стажировку в Институте социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета.

Издание напоминает, что в КНР работает группа переводчиков современной белорусской литературы, а также произведений классиков белорусской поэзии и прозы на китайский язык.

«Мне много рассказали о белорусском классике Владимире Короткевиче, я узнала, что уже переведена на китайский язык его повесть «Дикая охота короля Стаха», — говорит Ли Цзянхуа. — Хотелось бы и мне стать переводчиком его действительно бессмертных произведений, поскольку их очень часто переиздают».

Тем временем роман Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим» в Беларуси исключили из школьной программы.