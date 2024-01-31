Рабочая группа ООН рассматривает дело об исчезновении Марии Колесниковой 31.01.2024, 3:21

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Мария Колесникова

Связи с политзаключенной нет уже почти год.

Жалобу на исчезновение Марии Колесниковой рассматривает рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям на сессии в Женеве с 29 января по 2 февраля. По итогам будет принято решение и направлен соответствующий запрос в Беларусь. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации Respect-Protect-Fulfill, которая помогла сестре Марии — Татьяне Хомич — сообщить в ООН об исчезновении Колесниковой.

Связи с Марией нет уже почти год, все это время она находится в изоляции, без связи с внешним миром.

Как отмечают правозащитники, в последний раз Колесникова звонила родным в ноябре 2022 года, а 5 декабря 2022 года ее отец в последний раз видел ее в медчасти колонии. Адвокат Марии смог увидеть политзаключенную 2 февраля 2023 года — больше его к подзащитной не пускали. Последнее письмо, которое родственники получили от Марии, датировано 12 февраля 2023 года. Ни родные, ни адвокаты уже 350 дней ничего не знают о Марии.

«Мы не видели Машу, не знаем, где она и что с ней происходит уже почти год. Все наши попытки добиться встречи с ней были проигнорированы. Надеюсь, что внимание международных органов заставит белорусские власти показать Машу», — прокомментировала ситуацию Татьяна Хомич.

По данным правозащитников, Мария, приговоренная к 11 годам лишения свободы, отбывает свой срок в Гомельской женской исправительной колонии № 4. Администрация блокирует ее переписку, не пускает к ней родственников и адвокатов, не предоставляет никакой информации о ее здоровье. Жалобы в прокуратуру и Департамент исполнения наказаний не принесли никаких результатов, поскольку белорусские госорганы не нашли нарушений прав Марии и отказались оказать помощь в получении информации о ее состоянии.

Юристы Respect-Protect-Fulfill рассчитывают, что рабочая группа ООН признает насильственное исчезновение Марии Колесниковой и направит в Беларусь соответствующий запрос властям с просьбой сообщить о местонахождении политзаключенной и предоставить отцу возможность навестить ее.