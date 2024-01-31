Кувейт может передать Украине 100 югославских танков 31.01.2024, 4:36

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Власти Кувейта рассматривают возможность отправки более 100 танков М-84АБ (югославская модификация советского Т-72М) в Хорватию на ремонт и модернизацию с последующей их передачей в Украину. Об этом сообщает сербский телеканал «ТВ Фронт» со ссылкой на источники из разных стран, включая Хорватию, Швейцарию, Россию, Украину, Кувейт и другие.

Танк М-84АБ был разработан для кувейтской армии, которая в 1989 году заказала 200 единиц бронетехники, включая 15 командных танков (М-84АБК) и 15 бронетранспортеров-ремонтно-эвакуационных машин (М-84АБИ).

Из 200 заказанных танков 149 были поставлены Кувейту до распада Югославии и начала войны на Балканах. Остальные танки были доставлены на территории бывшей Югославии в условиях конфликта, в ходе которого шли ожесточенные бои. Танк М-84АБ участвовал в боевых действиях во время операции «Буря в пустыне», однако не был задействован в боевых операциях из-за сходства с танком Т-72 иракской армии, что могло вызвать путаницу, поскольку американцы в основном использовали удары из воздуха с больших дистанций.

Сейчас армия Кувейта не нуждается в танках М-84АБ — они находятся в хранилище. В распоряжении страны имеется 218 американских танков М1А2 «Абрамс». Предыдущий правитель Кувейта — эмир Наваф аль-Ахмед ас-Сабах — не желал даже косвенно вмешиваться в украинский конфликт. Он скончался 16 декабря 2023 года в возрасте 86 лет, и его преемником на посту эмира стал его сводный брат Мишааль.