Израиль требует отставки Генсека ООН Антониу Гутерриша 31.01.2024, 5:42

Антониу Гутерриш

Израиль требует отставки Генсека ООН Антониу Гутерриша

Требование связано с причастностью сотрудников ООН к деятельности боевиков ХАМАС.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает, что Антониу Гутерриш должен уйти в отставку с поста генерального секретаря ООН, пишет Politico.

Это требование связано с прозвучавшими со стороны Израиля обвинениями в том, что 12 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) были причастны к нападению ХАМАС 7 октября.

«Конечно, как генеральный секретарь ООН он несет ответственность. Гутерриш должен уйти в отставку или ООН должна заменить его», — подчеркнул Кац.

Споры Израиля с ООН продолжаются уже несколько месяцев. В октябре Гутерриш заявил, что атака ХАМАС «не состоялась в вакууме», и обвинил Израиль в ведении «56 лет удушающей оккупации».

В пятницу — после того, как Международный суд ООН упрекнул Израиль в его бомбардировке Газы, но не призвал к прекращению огня — Израиль обвинил сотрудников ООН в участии в нападении ХАМАС.

Соединенные Штаты, Германия и Италия, среди прочих, ответили приостановкой финансирования агентства.

«Страны действовали правильно, хотя это была гуманитарная организация», — сказал Кац.

UNRWA отрицает, что сознательно помогало ХАМАС или любой другой боевой группе. В заявлении агентства говорится, что оно тщательно расследует обвинения и привлечет виновных к ответственности. В пятницу ООН уволила девятерых обвиняемых сотрудников. Сообщается, что еще один сотрудник погиб, личности двух других до сих пор устанавливаются.

«Отвратительные действия этих сотрудников должны иметь последствия, если они подтвердятся. Ежедневное выживание двух миллионов мирных жителей Газы зависит от критической помощи UNRWA», — подчеркнул Гутерриш в заявлении в воскресенье.

Израиль до сих пор публично не предоставил доказательств своих обвинений. Первый дипломат США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что обвинения «заслуживают доверия», хотя официальные лица США «не имели возможности расследовать [обвинения] сами».

«Мы соберем эти доказательства и пришлем их во все страны, такие как США и Германия. Гутерриш проигнорировал многие жалобы и информацию о поведении представителей организации по оказанию помощи, а также признаки сотрудничества с ХАМАС», — пообещал Кац.

По словам Каца, необходимо создать новое агентство для реконструкции Газы, в которое арабские государства должны быть вовлечены больше, чем раньше.

UNRWA занимается школами, медицинскими учреждениями и программами помощи в лагерях для беженцев в Газе, на Западном берегу, Сирии, Ливане и Иордании. Только в секторе Газы работают 13 тысяч сотрудников.

Вчера, 29 января, Япония заявила, что присоединяется к другим странам, приостанавливающим финансирование Агентства ООН по делам палестинских беженцев после обвинений в том, что некоторые сотрудники организации принимали участие в нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.