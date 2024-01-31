СМИ: С Путиным, корчившим рожи на встрече с Лукашенко, что-то не так 27 31.01.2024, 8:28

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У обоих диктаторов может быть Паркинсон.

Глава РФ Владимир Путин отличился странным поведением на совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко 29 января в Санкт-Петербурге.

Он «корчил причудливые гримасы» перед камерой, чем подлил масло в огонь слухов о проблемах со здоровьем.

Об этом говорится в новой статье The Sun.

«Пожалуй, одним из самых впечатляющих элементов вечера были причудливые гримасы, которые Путин корчил рядом с Лукашенко. На одной фотографии из серии захватывающих снимков он изображен с высоко поднятыми бровями, словно в шоке, а на другой - с нахмуренным лбом, широко раскрытыми глазами и причмокивающими губами», - говорится в статье.

Журналисты отметили настойчивые слухи о тяжелом состоянии здоровья российского диктатора.

И не исключено, что столь широкий и не слишком адекватный спектр эмоций, который демонстрировал Путин, это следствие болезни.

Есть версии, что у диктатора РФ может быть онкологическая болезнь, рассеянный склероз или даже болезнь Паркинсона.

Ранее телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что закрытый консилиум врачей поставил Лукашенко новый диагноз - паркинсонизм.