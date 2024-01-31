Военный эксперт оценил содержимое самолетов КНР с тайным грузом, прилетевших в Беларусь 2 31.01.2024, 8:54

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Готовится ли новое наступление на Киев с севера?

В аэропорту Минска приземлились самолеты из Китая, что породило волну слухов о новой военной помощи для армии РФ.

Прилетевшие в Беларусь самолеты из КНР спровоцировали волну конспирологических слухов о том, что Китай через Беларусь возит оружие в Россию.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что подобные предположения безосновательны, так как Пекин вряд ли стал бы так рисковать и отправлять военные грузы в Беларусь, имея возможность «отправить проще и скрытнее» через границу РФ.

«Относительно намерения Беларуси напасть на Украину – это как «наша песня хороша, начинай сначала!» – написал эксперт.

По последним данным, на территории Беларуси нет ударной группировки, которая может пойти в наступление. Более того, формирования такой группировки не наблюдается.

«В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:

- 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

- 5-й ОБр СпП

- Иваново, Брестская обл. и Приболовичи, Гомельская обл.

- 350-й ОВДБ 103-й ОВДБр

- с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.

- 336-я РеАБр (Зябровка);

- 51-й АБр

- г. Гомель.

Общая численность не превышает 1,8 тыс л.с», - написал Коваленко.

Помимо этого, в РБ есть российские операторы и технический персонал средств ПВО, комплексов РЭБ, а так же авиационной компоненты.

Также на территории Беларуси остаются около 500 наемников ЧВК «Вагнер». Им поручили готовить белорусских военных.

Суммарная численность боеспособной части белорусской армии, не более 15 тысяч личного состава, а так же российского контингента не позволяют в краткосрочной и среднесрочной перспективе сформировать ударную группировку, для прорыва границы и линий обороны на северном плацдарме.

«Тем не менее, это не преуменьшает опасность диверсионной и террористической деятельности», - резюмировал Коваленко.