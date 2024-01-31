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У Скабеевой «все сломалось» из-за обвала «Рунета»

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  • 31.01.2024, 8:57
  • 5,496
У Скабеевой «все сломалось» из-за обвала «Рунета»
Ольга Скабеева

Пропагандистка начала рекламировать россиянам «цифровой детокс».

На фоне глобального обвала российского сегмента Интернета кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева начала рекламировать россиянам «цифровой детокс».

Скандельное заявление она сделала в Telegram - единственном ресурсе, который вчера работал в РФ, передает Диалог.UA.

«Все сломалось, у меня работает исключительно Телеграм. Если перестанет работать и он - наступит долгожданный цифровой детокс. К лучшему!» - заявила кремлевская пропагандистка.

Отметим, что вечером 30 января произошел обвал всей доменной системы .ru. Из-за этого перестали работать почти все российские сайты и приложения.

Эксперты уверяют, что причиной поломки стала попытка Кремля перевести всех российских пользователей на российский сервер DNS.

Кремль намеревается изолировать российский сегмент Интернета, чтобы ограничить доступ своим гражданам к независимой информации.

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