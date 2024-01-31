«Экзотику подвезли»: под Минском продают помидоры по космической цене 2 31.01.2024, 9:18

3,242

Что ж это за сорт?

На рынке под Минском появились медовые помидоры по цене 130 рублей за кило.

Фото с рынка «Валерьяново» в Минском районе опубликовал блогер Koko_by в «Телеграме».

И подписал: «Экзотику подвезли».

Цена для помидоров просто космическая – 130 рублей.

Что ж это за сорт такой дорогущий?

На ценнике написано, что это помидоры сорта «Черри медовое» (Испания). И – название производителя: «Looye Honig Tomaten» (медовые помидоры Looye).

В Сети журналисты нашли такого производителя. Компания Looye Kwekers действительно существует и занимается овощеводством. Вот только не в Испании.

Компания Looye Kwekers является голландским производителем помидоров и других овощей. Они специализируются на выращивании в теплицах с применением инновационных методов.

Производственные мощности компании находятся в Нидерландах, в районе Вестланд (Westland), который известен как один из крупнейших регионов по производству овощей в мире.

К сожалению, блогер не сообщил, потратился ли он на покупку хотя бы одного «медового помидора», поэтому о вкусовых качествах нам ничего не известно.

Но как бы то ни было, для сравнения: обычные помидоры – отечественные и привозные – в магазинах и на рынках Беларуси стоят немногим дороже «десятки» за кило. Исключение – сорт «черри», они в 2-4 раза дороже. Но никак не 130 рублей.