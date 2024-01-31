В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 31.01.2024, 9:20

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иллюстративное фото

Пилот выжил.

В водах у западного побережья Южной Кореи 31 января разбился американский истребитель F-16. Пилоту удалось выжить благодаря катапультированию. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

«Истребитель упал в воду, а спасенный пилот находится в безопасности», — подчеркнул анонимный источник.

Как отмечают журналисты, истребитель упал в воды примерно в 8:40 вблизи Кунсана, в 274 километрах к югу от столицы Южной Кореи — города Сеул.

Кроме того, как добавляют в издании, в Кунсане находятся авиабаза Воздушных сил Соединенных Штатов с самолетами F-16.

Как передает Bloomberg, полковник Мэтью Гетке, командир 8-го истребительного крыла заявил, что сейчас пилот находится в сознании, его доставили в медицинское учреждение для обследования.

Также он добавил, что сейчас инцидент расследуется и поблагодарил южнокорейские спасательные силы и персонал США за спасение пилота.

«Теперь мы сосредоточимся на поиске и спасении самолета», — заверил Гетке.