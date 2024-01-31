Дилемма Теплинского 1 Александр Коваленко

31.01.2024, 9:25

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Александр Коваленко

От российского генерала могут избавиться.

Российская армия усиливают группировку «Днепр».

За прошедшие две недели РОВ усилили ГВ «Днепр», увеличив численность личного состава на 4 тысячи. Теперь ее численность составляет 77 тысяч.

Так же ГВ «Днепр» за прошедшие две недели нарастили компоненту ББ на 100 единиц, даже с учетом их регулярных потерь. Например, за прошедшее время было верифицировано уничтожение более двух десятков единиц вражеской техники только в районе Крынок. В настоящее время общая численность данной компоненты достигла 1 100.

Очевидно, что Теплинский выбил для своей группы войск усиление, под угрозой потери левого берега. Что-что, а успехи СОУ на левом берегу накануне выборов президента россии в кремле уж точно нежелательны.

Так же, весьма показательны сейчас процессы в самой ГВ «Днепр» по упорядочиванию и централизации управления морпехами, десантурой и сухопутчиками. При том, что в основном по Крынкам сейчас работают подразделения 337 ДШП 104 ДШД и 144-й ОМСБр 18А, остальная масса не сидит без дела, но порою без централизации и взаимодействия.

Дилемма Теплинского – избавиться до выборов от плацдарма СОУ на левом берегу, подо что ему и выделяется ресурс. Если не справится, избавятся от Теплинского.

Александр Коваленко «Фейсбук»