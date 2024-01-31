История из серии «Не смотрите наверх» Дмитрий Некрасов

31.01.2024, 9:48

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Спорная концепция Тило Саррацина.

Есть у нас мысль написать доклад про российскую эмиграцию в ЕС, в рамках которого, в частности, была идея сравнить мигрантов из России и других стран на предмет того, кто более выгоден экономике ЕС. Кто в среднем больше сидит на пособиях, а кто налоги платит. (Почти уверен, что россияне одна из самых выгодных групп в этом смысле).

Поискал данные для подтверждения данного тезиса в открытых источниках – ничего релевантного. Обратился к специалистам по теме в ряде стран ЕС. Где-то мне ответили, что собирать статистику по этническому принципу строго запрещено, где-то, что некоторые данные есть «мы их видели», но при работе с ними нужно давать подписку о неразглашении. Т.е. в странах ЕС (по крайне мере крупнейших) официальные данные с этнической составляющей публиковать запрещено на уровне осознанной политики и где-то принятых формальных решений.

Тут важно вспомнить историю вопроса. В 2010 году вышла книга Тило Саррацина «Германия. Самоликвидация». В ней, на большой статистической выборке сопоставлялись различные характеристики второго поколения эмигрантов в Германию. То есть детей эмигрантов, которые родились, выросли и получили образование в Германии. Эти эмигранты во втором поколении сравнивались по следующим показателям: процент окончивших школу, средний выпускной балл, процент получивших высшее образование, уровень средней зарплаты в определенном возрасте, процент безработных в том же возрасте и т. д. Подчеркиваю, это сопоставление проводилось среди людей, родившихся и выросших в одной стране, с единой, достаточно эгалитарной системой образования, с одним рынком труда, законами, программами телевидения. Их родители начали жизнь трудового мигранта в Германии с ноля и в массе своей имели невысокий социальный статус.

Тем не менее разница в социальных достижениях потомков выходцев из различных стран была огромна. По некоторым параметрам в разы, а по уровню безработицы и вовсе на порядок. Лучшие (в том числе в сравнении со среднестатистическими немцами) показатели демонстрировали выходцы из Китая, Кореи и Вьетнама, следом шли выходцы из других стран ЕС и бывшего СССР (кто-то чуть лучше, кто-то хуже средненемецкого уровня), заметно худшие — выходцы из Турции, в разы худшие — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. И все это статистически значимо. На миллионной выборке.

В связи с данной книгой случился большой скандал, за которым я достаточно внимательно следил. Было много обвинений Сарацина в фашизме и людоедстве, но не встречал ни одного возражения, которое бы ставило под сомнение сами данные.

Видимо из этой истории европейские власти сделали выводы. В таком типично советском ключе – если объективные данные противоречат марксизму, то давайте засекретим эти данные. Т.е. власти ЕС обладают объективной информацией о том, что мигранты из одних стран в среднем привносят больший экономический эффект и требуют меньше социальных выплат, чем мигранты из других стран (причем даже в следующих поколениях), однако не только не делают никаких выводов на этом основании, но и скрывают информацию от общественной дискуссии. Очень тревожный звоночек.

К слову в США такую информацию пока не засекретили и официальные данные US Census Bureau о медианных доходов домохозяйств в США в зависимости от их этнической принадлежности, свидетельствуют, что средние доходы выходцев из Восточной Азии заметно выше и среднеамериканского уровня, и уровня белых американцев, а средние доходы выходцев из субсахарской Африки или Карибов находятся в самом низу списка. Т.е. ровно такая же иерархия успешности этнических групп, которая продемонстрирована в книге Сарацина.

Можно конечно разглагольствовать, что выходцы из Африки сталкиваются с дискриминацией в отношении всех афроамериканцев, но вряд ли кто-то возьмется утверждать, что в США действует положительная дискриминация в отношении китайцев, корейцев или японцев, чьи медианные доходы заметно выше медианных доходов WASP (белых американцев). То есть политкорректные рассуждения о том, что какие-то группы населения отстают по доходам и образованию исключительно потому, что их кто-то там дискриминирует, не выдерживают никакой критики. Напротив, есть множество примеров этнических групп, которые десятилетиями являются объектом целенаправленной государственной поддержки и при этом сильно отстают по показателям социальной успешности от среднего уровня.

Можно эту информацию изучать и обсуждать, но куда проще ее игнорировать.

Бонусом напомню мою любимую историю о социальной успешности китайцев в странах ЮВА, которую я подробно разбирал в своей книге «Социальное неравенство.

В Малайзии 62% малайцев и 22% китайцев. Китайская диаспора была сформирована в XIX в., когда британская колониальная администрация массово завозила китайцев для работы на рудниках. То есть китайцы не приехали недавно из другой страны, оба народа живут рядом более 100 лет, в одной стране, с единой системой образования, экономическими и иными условиями. Однако среднестатистические доходы и активы китайцев, живущих в Малайзии, более чем в два раза больше доходов и активов среднестатистических малайцев. На 22% китайцев приходится 40% национального дохода, на 62% малайцев — 50%.

Подобное расхождение в доходах воспроизводится столетиями, несмотря на то что политическая власть в Малайзи сосредоточена в руках малайцев, а китайцы систематически ущемляются в правах. Социальные программы государства направлены в первую очередь на поддержку бедных малайцев. На уровне государственной политики прямо провозглашается цель увеличить долю предприятий, управляемых малайцами. Возможности работать на госслужбе и извлекать из нее коррупционную ренту также больше у малайцев и т.д.

Китайцы составляют 1,5-3% населения Индонезии. Это 3–7 млн человек, рассредоточенных по всем слоям общества и живущих в стране несколько поколений. Власть в Индонезии принадлежит этническим яванцам, если и есть какая-то дискриминация, то в отношении китайцев, однако более половины всего крупного бизнеса в стране принадлежит китайцам. Средний доход китайцев в Индонезии в три раза превосходит средние доходы яванцев.

Этнические китайцы составляют чуть более 1% населения Филиппин. Большая часть диаспоры сформировалась еще в 17-19 веках. При этом китайцы контролируют более трети из 500 крупнейших компаний страны, котирующихся на бирже, а по некоторым оценкам и вовсе более 60% экономики страны.

Все эти данные пока в открытом доступе и даже есть исследования по теме. Ведь китайцев пока в колонизаторы не записали.

Дмитрий Некрасов, «Телеграм»