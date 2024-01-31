«Пинцетом приклеивала каждую бусинку к ягодам» 31.01.2024, 10:10

Как сестры из Барановичей построили бизнес на клубнике в шоколаде.

Анастасия Волчек и Дарья Дреко — родные сестры. Уже три года они занимаются производством вкусняшек. О том, с чего все началось и как выглядит обратная сторона «клубничного дела», узнал BAR24.

Жительницы Барановичей Анастасия и Дарья занимаются не только вкусным, но и очень красивым делом — клубникой в шоколаде. Они называют себя Berry sisters, так как девушки — родные сестры. Анастасия старшая, Дарья младшая.

Одна хотела стать кондитером, вторая увидела клубнику в Instagram

Анастасия в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Как она в шутку говорит, «с первого декрета ушла во второй». Дарья учится на втором курсе в Академии управления.

Мысль о том, чтобы заняться своим делом, пришла Анастасии после рождения первого ребенка.

— Когда первой дочке исполнилось 3 месяца, я поняла, что я — не тот человек, который может просто сидеть дома, — рассказывает старшая сестра. — А тут еще Даша на Новый год заказала у родителей всякие штучки, чтобы готовить вкусняшки.

— Да, мне тогда было 15 лет, — подхватывает Дарья, — и я хотела стать кондитером. А Настя в Instagram увидела клубнику в шоколаде. С этого все и началось.

По словам девушек, после того, как они собрали свой первый бокс с клубникой в шоколаде и «выставили» в Instagram, первый заказчик не заставил себя долго ждать.

— Мы начали 4 декабря, а уже к 14 февраля у нас было большое количество заказов, — вспоминает Дарья.

«Ты постоянно в поиске»

Сестры отмечают, что трудности были и есть всегда. И даже сейчас, когда, казалось бы, процесс отлажен, не все идет гладко.

К примеру, сама ягода. Сначала, по словам Анастасии и Дарьи, они «помучились» с клубникой из супермаркетов. Тогда как раз была зима, и поставщики редко везли клубнику в Барановичи.

— Сейчас тоже приходится искать фермеров, договариваться, ездить самим на машине в другие города, — рассказывает Дарья. — Доставкой периодически приезжает клубника мелкая, гнилая, перемороженная, где-то хвостик оторвался. Бывало выбрасывали до 30 кило ягод. А минимальная доставка зимой — от 5 кило. Заказ на клубнику может быть один, а брать приходится 5 килограммов ягоды.

Еще один важный ингредиент — шоколад. Многие думают, что клубника в шоколаде, это растопить шоколадку «Аленка» в микроволновке и в нее макнуть ягоду. Но все намного сложнее — шоколад приходится заказывать. И тут тоже бывают трудности.

— Например, мы работали с российским поставщиком шоколада. Шоколад нам отправляли почтой. Но в один момент начались проблемы с переводами, и наш шоколад на 3 месяца завис на складе, — поясняет Анастасия. — Так что тут ты постоянно в поиске.

«Просили собрать на свой вкус, а потом расстраивались»

Работа с клиентами — это отдельная тема. И у сестер, особенно первое время, возникали различные ситуации. В том числе и такие, что «до слез».

— Бывало просят собрать бокс на свой вкус, а когда забирают, расстраиваются. Мол, думали, что будет в других цветах или в посыпке, — рассказывает Анастасия. — У кого-то, например, аллергия на кокос или орехи, у кого-то — сахарный диабет.

Теперь девушки обязательно узнают, нет ли каких-то «запретных» продуктов у человека, которому предназначен подарок. И по оформлению всегда просят клиента показать, «что для вас красиво, что нравится».

— Однажды у нас заказали бокс из 20 позиций девочке 6−7 лет, — вспоминает Дарья. — Я стояла над этим боксом где-то часа 3−4, хотя обычно делается за час. Заливала каждый рог единорога, пинцетом приклеивала каждую бусинку к клубничкам. В итоге приехала пара, и девушка назвала бокс «детской фигней», отказывалась забирать, требовала вернуть деньги…

История в итоге закончилась хорошо. Мужчина поговорил со своей спутницей, и бокс они забрали. Но это также стало уроком для сестер: все нюансы оговаривать с клиентом до начала процесса создания вкусного подарка.

Планы на будущее

Анастасия и Дарья не делают акцент только на клубнике в шоколаде. Они занимаются также шоколадом ручной работы, изготовлением ореховых боксов и следуют различным трендовым направлениям. Например, в 2023 году в тренде были десерты моти, 3D-торты из макаронс. В этом году это финики, гранат, сыр в шоколаде, 3D-торты из клубники в шоколаде.

Так как Дарья учится в Минске, сестры начали покорять своими вкусняшками и столичную аудиторию. А в будущем они планируют работать в двух городах: Дарья — в Минске, Анастасия — в Барановичах. Но при этом хотят оставаться одним целым.