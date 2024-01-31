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Боевики «Шторм Z» из Чувашии взбунтовались и выдвинули требования к Путину

  • 31.01.2024, 10:15
  • 1,458
Боевики «Шторм Z» из Чувашии взбунтовались и выдвинули требования к Путину

Помилованные зэки обвиняют Шойгу в обмане.

Зеки из Чувашии, которые были помилованы главой РФ Владимиром Путиным в благодарность за участие в войне против Украины, вернулись домой и жалуются.

Они обвиняют министерство обороны РФ в обмане, передает dialog.ua.

Группа бывших военных группировки «Шторм Z» записали обращение к Путину и главе Чувашии, требуя решить их конфликт с Минобороны.

Зеки признались, что были завербованы из колонии строгого режима, то есть, они были осуждены по тяжелым статьям.

Во время вербовки им пообещали большие зарплаты, щедрые гробовые и льготы семьям. Однако все обещания так и не были выполнены.

«Приезжал представитель Минобороны, предложил (воевать) в статусе добровольцев, 205 тысяч рублей зарплаты, все соцльготы для родственников, для бойцов, для детей садики, школы, обеды за счет государства… Мы уже не знаем, к кому обратиться с нашими вопросами. Пока наш контракт длился, нас везде и постоянно обманывали… Нам говорили, что нам положены региональные подъемные от Чувашии. Сейчас мы обращаемся в министерство труда и военкомат, а нам везде приходят отписки», - пожаловались оккупанты.

Отметим, что завербованные российские зеки регулярно жалуются на то, что Москва их «кинула» с выплатами.

Ранее они мирились с этим, так как в обмен на 6-месячное участие в войне получали помилование от диктатора.

Но сейчас Кремль поменял правила, и завербованных зеков перестали демобилизовать. А вместо помилования они получают условное освобождение.

По данным российских правозащитников, за всю войну РФ мобилизовала на войну более 100 тысяч зеков.

Первой к такой мере прибегла ЧВК «Вагнер», однако позже ее успешный опыт переняло Минобороны РФ.

Завербованных зеков командование ВС РФ не жалеет, используя как пушечное мясо для штурмов. Потери среди них колоссальные.

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