Почти даром: крепкие дома у леса, которые можно купить без аукциона за 40 рублей 31.01.2024, 10:20

Варианты для белорусов, которые ценят тишину и жизнь на природе.

Цените настоящую тишину и дикую природу? Мечтаете о домике в деревне, а лучше на хуторе? Тогда вот вам новая подборка пустующих хат в Брестской, Гродненской и Могилевской областях от Realt — любую из них можно купить без аукциона. Всего за 40 рублей — больше на бензин отдадите, чтобы до них добраться.

Красносельский, Волковысский район, 260 км от МКАД

Дом находится на тихой улице у реки Рось, на удалении от центра поселка городского типа. Точный адрес — Советская, 43.

Хатка здесь совсем небольшая — 16,2 кв.м., если не считать площадь пристройки. Выглядит еще вполне ремонтопригодной. К ней прилагается участок 25 соток. Стоит 40 рублей, без аукциона.

Старина, Белыничский район, 160 км от МКАД

Это настоящий лесной хутор, где официально всего пять дворов, а жилых и то меньше. Дорога здесь обрывается, дальше только лес, в какую сторону не посмотри.

Этот дом обозначен на карте под номером 5. Про него известно, что введен в эксплуатацию в 1970 году, общая площадь — 60 кв. м. К нему прилагается 15 соток. Звоните в Запольский сельсовет — отдадут за 40 рублей.

Добриловичи, Белыничский район, 159 км от МКАД

Деревня относится к Запольскому сельсовету. Вероятно, были у нее и лучшие времена, но теперь тут несколько улиц и много пустых хат — в Реестре сразу несколько вариантов. Природа же здесь шикарная — сразу две речки и большой лесной массив.

Один из них находится по адресу Береговая, 19. Это крайняя к лесу улица.

Здесь за одну базовую вам вручат ключи или что-то подобное от хатки на 21 кв. м., построенной в 1956 году. Земли всего 10 соток, но если понадобится больше, то, думаем, в сельсовете не откажут.

Второй вариант находится на улице Полевой, дом 39. Он на 20 лет новее, построен в 1975 году. И больше по площади — 52 кв. м. Размер участка — 15 соток.

Месятичи, Пинский район, 300 км от МКАД

Настоящая полесская веска рядом с Припятью. Дом стоит на самом краю деревни, за ней поля, луга и лес. Точный адрес — улица Центральная, 2.

Площадь 48 кв. м., год ввода в эксплуатацию — 1951-й. К нему прилагается много земли — целых 33 сотки. Цена 40 рублей за все это выглядит как подарок, конечно.