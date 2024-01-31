закрыть
31 января 2024, среда, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В новых белорусских поликлиниках некому работать

5
  • 31.01.2024, 10:35
  • 4,712
В новых белорусских поликлиниках некому работать

В Беларуси огромный дефицит медиков.

В 2023 году Минздрав отчитался о вводе в эксплуатацию более чем трех десятков объектов здравоохранения – от ФАПов до поликлиник при районных больницах. По словам Лукашенко, все это свидетельствует о «…растущей заботе о населении». А в нынешнем году планируют открыть еще 10 новых поликлиник в разных регионах Беларуси.

Читатель сайта Charter97.org задал очень важный вопрос. А кто будет работать в этих поликлиниках?

— Повышать зарплату врачам и младшему медперсоналу не планируют, медоборудование не закупают, а на днях Минздрав еще и заявил о перебоях с поставками лекарств (во всем виноват, конечно же, коварный Запад).

Белорусская медицина продолжает умирать. В новых поликлиниках – один врач на пять рабочих мест. Про медсестер и лаборантов и вовсе стыдно говорить. В недавно открытой поликлинике города Гродно 20 незакрытых вакансий, в Боровлянах – 26.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко