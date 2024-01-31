В новых белорусских поликлиниках некому работать 5 31.01.2024, 10:35

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В Беларуси огромный дефицит медиков.

В 2023 году Минздрав отчитался о вводе в эксплуатацию более чем трех десятков объектов здравоохранения – от ФАПов до поликлиник при районных больницах. По словам Лукашенко, все это свидетельствует о «…растущей заботе о населении». А в нынешнем году планируют открыть еще 10 новых поликлиник в разных регионах Беларуси.

Читатель сайта Charter97.org задал очень важный вопрос. А кто будет работать в этих поликлиниках?

— Повышать зарплату врачам и младшему медперсоналу не планируют, медоборудование не закупают, а на днях Минздрав еще и заявил о перебоях с поставками лекарств (во всем виноват, конечно же, коварный Запад).

Белорусская медицина продолжает умирать. В новых поликлиниках – один врач на пять рабочих мест. Про медсестер и лаборантов и вовсе стыдно говорить. В недавно открытой поликлинике города Гродно 20 незакрытых вакансий, в Боровлянах – 26.

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