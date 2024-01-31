Украинская авиация «полила огнем» российские позиции 31.01.2024, 11:05

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Враг изрядно не досчитался техники.

За прошедшие сутки, 30 января, украинская авиация атаковала 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 9 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

В то же время россияне нанесли 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершили 129 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

«Авиационным ударам подверглись: Леоновка Черниговской области; Поповка Сумской области; Устиновка Харьковской области; Новоегоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, колодцы, Клещиевка, Константиновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Новомихайловка, Старомайорское, Равнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный маяк, Тягинка Херсонской области», - добавили в Генштабе.

При этом под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.