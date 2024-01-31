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На границе с Украиной оккупанты подорвали себя противопехотной миной

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  • 31.01.2024, 11:15
  • 2,254
На границе с Украиной оккупанты подорвали себя противопехотной миной

Мина в Белгородской области взорвалась при установке.

Российские военные подорвались на собственной мине вблизи границы с Украиной. Это произошло в Белгородской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

По данным российского СМИ, инцидент произошел в районе села Новстроевка-Вторая в Белгородской области 30 января. Населенный пункт находится у границы с Харьковской областью.

Мина взорвалась при установке. Ее устанавливали пограничник и российские солдаты с воинской части 53359.

Российский Telegram-канал пишет, что в результате взрыва у российского пограничника раны, минно-взрывная травма и ампутация пальцев стопы. Еще один солдат получил осколочные ранения, а его «товарищ» - ампутацию пальцев стопы и осколочные ранения.

Всех госпитализировали в больницу в Белгороде. РосСМИ пишут, что гражданские якобы не пострадали.

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